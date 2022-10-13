Брюссель, , 19:36 — REGNUM Применение НАТО ядерного оружия на данный момент вряд ли будет необходимым, сообщил 13 октября журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявив, что учения ВС РФ находятся всегда в фокусе внимания альянса, Столтенберг сказал: «Обстоятельства, при которых НАТО будет вынуждена прибегнуть к ядерному оружию, чрезвычайно отдалённые».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригрозил России «мощным военным ответом» на гипотетический ядерный удар по территории б. УССР.

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