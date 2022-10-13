Брюссель, 13 октября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Применение НАТО ядерного оружия на данный момент вряд ли будет необходимым, сообщил 13 октября журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Заявив, что учения ВС РФ находятся всегда в фокусе внимания альянса, Столтенберг сказал: «Обстоятельства, при которых НАТО будет вынуждена прибегнуть к ядерному оружию, чрезвычайно отдалённые».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригрозил России «мощным военным ответом» на гипотетический ядерный удар по территории б. УССР.