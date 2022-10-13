Нижний Новгород, 13 октября 2022, 19:31 — REGNUM Нижегородский государственный университет имени Лобачевского улучшил свои показатели и в итоге смог попасть в топ 3% или 750 лучших вузов мира глобального агрегированного рейтинга.

Нижегородский государственный университет (НГУ) им. Н.И. Лобачевского
Нижегородский государственный университет (НГУ) им. Н.И. Лобачевского
Наталья Филатова

Ранее по результатам 2021 года ННГУ входил в топ 4% или 1000 лучших университетов мира.

Отметим, что в топ 1% сейчас входит только один российский вуз — Московский государственный университет имени Ломоносова.

Напомним, что глобальный агрегированный рейтинг представляет собой классификацию образовательных организаций высшего образования, ранжированных по показателям 13 рейтингов и одной публичной базы данных аккредитованных программ европейских и азиатских агентств гарантии качества.