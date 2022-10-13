Нижний Новгород, , 19:31 — REGNUM Нижегородский государственный университет имени Лобачевского улучшил свои показатели и в итоге смог попасть в топ 3% или 750 лучших вузов мира глобального агрегированного рейтинга.

Нижегородский государственный университет (НГУ) им. Н.И. Лобачевского Наталья Филатова

Ранее по результатам 2021 года ННГУ входил в топ 4% или 1000 лучших университетов мира.

Отметим, что в топ 1% сейчас входит только один российский вуз — Московский государственный университет имени Ломоносова.

Напомним, что глобальный агрегированный рейтинг представляет собой классификацию образовательных организаций высшего образования, ранжированных по показателям 13 рейтингов и одной публичной базы данных аккредитованных программ европейских и азиатских агентств гарантии качества.