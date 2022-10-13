Москва, 13 октября, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Проблема не в том, что Запад «не справился» с функцией гаранта стабильности в мире, — никто Запад такой функцией не наделял, а стабильность никогда не входила в список американских целей, отметил 11 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента Белоруссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко заявил, что Запад после распада СССР не справился с функцией гаранта стабильности в мире, а его (Запада) практика организовывать перевороты в других странах и санкции несет риски Третьей мировой войны.

«Заявление Александра Лукашенко о том, что после распада СССР Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире, на первый взгляд, верное, но, если говорить о сути вопроса, однобокое и даже вводит в заблуждение. Никто Запад такой функцией не наделял. Более того, стабильность в мире Западу была не нужна ни тридцать лет тому назад, ни сейчас. И так будет, в соответствии с очевидными планами США, до желаемого ими установления своего полного господства над миром. Именно по этой причине Запад и проводит ту политику, которую он проводит: диктат, санкции, перевороты, войны. Это, однако, уже будет для всего мира «стабильность» на кладбище.

Надо сказать, что даже ельцинская Россия функцией гаранта стабильности в мире Запад не наделяла. Тем более этого не делала наша страна при Владимире Путине. Да, были ошибки в видении возможностей и перспектив сотрудничества с Западной Европой, Японией, США. Да, плоды этих ошибок мы пожинаем сегодня. Но полного упования на это сотрудничество не было. Теперь эти прозападные заблуждения изживаются. Изживать их, однако, надо на основе полной ясности касательно и истории вопроса, и сегодняшнего дня.

Надеюсь, что история последних тридцати лет отношений с Западом многому научила руководство нашей страны и подобных увлечений, ошибок иллюзий на восточном и южном направлениях не будет», — отметил Михаил Демурин.