Нижний Новгород, 13 октября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Более 1,9 млн рублей лишилась жительница Арзамаса, поверив лжесотрудникам банка. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

(сс) bssmadeit Телефонный мошенник

По словам 52-летней женщины, с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками банка и заявили о якобы поступившем от её имени заявлении на оформление крупного кредита.

Злоумышленники рассказали нижегородке о том, как «отменить банковскую операцию» — для этого ей якобы нужно взять займ на соответствующую сумму и перевести все деньги на указанный ими «безопасный счёт».

После этого, как заверили свою жертву аферисты, кредит якобы будет погашен.

Испуганная женщина поверила мошенникам и выполнила все их инструкции, в результате чего лишилась 1,9 млн рублей, взятых в кредит в одном из местных банков.