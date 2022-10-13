Бишкек, 13 октября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Боязнь санкций со стороны Запада стимулирует чиновников в Киргизии более активно сотрудничать с США и Европейским союзом. Об этом заявил киргизский политологАнвар Акматов, комментируя причину «дистанцирования Бишкека от ОДКБ», передаёт «News.ru».

Цитата из к/ф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР Противостояние

Читайте также:Обида, шантаж и демонстрация независимости — Киргизия отменила учения ОДКБ

»Нас обхаживают. Они продвигают во власть своих единомышленников, открывают двери своих вузов для киргизской молодёжи. И не только вузов — именно в их банках хранятся деньги центральноазиатской политической и экономической элиты», — пояснил эксперт.

Акматов отмечает, что Запад ведётактивную работу не только в Киргизии, но и в других странах Туркестанского региона.

«США не скрывают свою цель: разорвать экономическое взаимодействие нашего региона с Россией. Конечно, в глазах таких людей значение ОДКБ со временем расти не будет, мягко говоря», — констатирует он.

Читайте также: США нужна Киргизия для открытия «второго фронта» против России — мнение

ИА REGNUMнапоминает, что в Киргизии активно действует несколько сотен некоммерческих организаций, деятельность которых охватывает практически все сферы жизни страны, в том числе политики и безопасности. Подавляющая часть НКО финансируются США и Евросоюзом.

Также американские власти и подконтрольные им организации предоставляют киргизским СМИ и НПОмногомиллионные гранты на ведение антироссийской пропаганды и выступления против участия Киргизии в ЕАЭС и ОДКБ.

Читайте также: Эксперт: США разжигают антироссийские настроения в Киргизии и Узбекистане