Лондон, , 19:21 — REGNUM Рок-группа Queen представила ранее неизвестную песню «Face it alone» с вокалом Фредди Меркьюри. Ролик был опубликован 13 октября на официальном youTube-канале музыкального коллектива.

Фредди Меркьюри

Релиз группа приурочила к выходу сборника «The Miracle Collector’s Edition», который появится в продаже 18 ноября 2022 года. О существовании этой ранее неизвестной песни Меркьюри Брайан Мэй и Роджер Тейлор рассказали в июне 2022 года в рамках интервью телеканалу BBC, тогда музыканты исполнили вступление композиции.

Напомним, «The Miracle Collector’s Edition» представляет собой новую версию The Miracle — предпоследнего альбома, который был записан при жизни Фредди Меркьюри. В набор будут включены ранее неизданные песни, а также различные записи.

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