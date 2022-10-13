Подгорица, 13 октября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Цена черногорских облигаций упала ниже 70 евро, что является рекордным провалом, заявил представитель Демократической партии социалистов (ДПС) Петар Иванович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

«Обман не ведет к успеху в экономике. Цена облигаций Черногории упала ниже 70 евро. Беспрецедентный, исторический, небывалый, рекордный провал», — написал Иванович в соцсети.

Он сказал, что цена облигаций никогда не была такой низкой.

«Мы приближаемся к греческому сценарию. Делами, а не словами», — заключил Иванович.