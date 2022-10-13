Катайск, Курганская область, 13 октября, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Жители курганского города Катайска выступили с инициативой провести референдум по выходу из состава Курганской области и присоединению к Свердловской. Об этом сообщается в группе «Типичный Катайск» социальной сети «ВКонтакте».

Пресс-служба Курганской областной думы Борис Шалютин

Свои претензии к региональным и муниципальным властям жители Катайска выдвинули в петиции, которую подписали около 300 человек.

«Наплевательское отношении органов власти к населению, бездействие, обман. Не разрешенные остро социальные вопросы. Глухота к обращению граждан. Низкий уровень жизни, астрономические цены на услуги ЖКХ, Отсутствие вакантных мест с достойной заработной платой. Отсутствие и не привлечение специалистов в различных сферах, от врачей и учителей, до руководителей и администрации. Износ инфраструктуры города и области. Огромные траты бюджета, а результаты плачевны. При присоединении к Свердловской области, где заботятся о своих жителях, уровень жизни улучшится. Наведут порядок в администрации, начнут развивать потенциал города и района», — пишут отчаявшиеся катайцы.

Свои претензии и просьбы они высказали на встрече с уполномоченным по правам человека Борисом Шалютиным, главой Катайского района Глебом Морозовым и представителем прокуратуры.

По словам Бориса Шалютина, на приём в Катайске записалось семь человек. Шестерым даны разъяснения или их вопросы приняты в работу в обычном порядке.

«Вместе с одной записавшейся жительницей Катайска пришла «группа сопровождения», которой был поставлен ряд острых вопросов жизни города. Ряд вопросов был сразу «взят на карандаш» прокуратурой, по другим главой округа были даны исчерпывающие пояснения, часть требует дополнительного изучения и принята нами в работу. Что касается заявления в конце беседы одного из присутствовавших о намерении провести референдум о выходе из Курганской области, эта тема не относится к ведению уполномоченного по правам человека, тем не менее, я пообещал довести информацию до руководства области», — пояснил омбудсмен.

Позиция правительства Курганской области по инициативе присоединения Катайска к соседнему региону пока не известна.