Москва, , 19:13 — REGNUM России предстоит большая внешнеполитическая работа, и основа для её осуществления сегодня гораздо прочнее, чем ещё пару лет тому назад, отметил в своем комментарии 13 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя итоги голосования на Генассамблее ООН.

Генассамблея Un.org

Как сообщалось ранее, в поддержку резолюции, осуждающей Россию за проведение референдумов в четырех регионах, ныне вновь вошедших в состав страны, проголосовали представители 143 стран, против — 5, представители 35 стран воздержались и еще несколько делегатов не голосовали.

« Прежде всего, важно помнить, что, хотя резолюция с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по своей сути является именно антироссийской, многие правительства воспринимают её как резолюцию против осуществления народами права на самоопределение. И таких правительств не одно и не два. Жаль, что это так и что всё ещё в мире сильно желание удерживать народы в рамках тех или иных границ силой, а не созданием условий, когда их самоопределением и будет решение, что им лучше жить в этих границах.

По отдельным странам скажу, что, конечно, хотелось бы видеть Анголу, Аргентину, Бразилию, Венгрию, Мексику, Сербию, Тунис, Филиппины среди воздержавшихся. А Армению, Казахстан, Китай, Таджикистан, Узбекистан, ЦАР, ЮАР — среди голосовавших против. Хорошо, однако, что Алжир, Боливия, Вьетнам, Гвинея, Гондурас, Зимбабве, Индия, Конго, Лаос, Мозамбик, Намибия, Пакистан, оба Судана, Таиланд, Танзания, Шри-Ланка, Эритрея, Эфиопия, и ещё полтора десятка стран воздержались, а не проголосовали в соответствии с американским указанием.

Что же касается стран, чьи представители не пришли на голосование (Азербайджан, Иран, Буркина-Фасо, Туркмения, Венесуэла), то здесь мотивы могут быть самыми разными от личной «осторожности» до создания спецслужбами наших противников таких условий, чтобы постпред той или иной страны, которая может проголосовать в нашу пользу, не пришёл или опоздал на голосование. В этой группе, конечно, выделяется Иран. Нелишне, однако, тут вспомнить, сколько раз в ещё недавнем прошлом Россия голосовала в ООН вместе с США за антииранские резолюции!

Отдельно о Венгрии и Сербии. Другого голосования я от них и не ожидал. Венгрия, как ни крути, остаётся повязанной дисциплиной членства в НАТО и ЕС, и поблажки себе там выторговывает с большим трудом. Сербия просто крайне слаба. Кроме того, оба лидера — сугубые прагматики, что, скорее, хорошо для нас, чем плохо.