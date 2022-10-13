Сергиев Посад, Московская область, 13 октября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Промышленное предприятие «Армоком» планирует открыть производственный комплекс по изготовлению средств индивидуальной бронезащиты в Сергиево-Посадском округе в связи с увеличением мощностей производства. Об этом сообщил портал «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства жилищной политики Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты

Общая площадь комплекса составит свыше 5 тыс. кв. м, а на его территории будут установлены промышленные швейные машинки, способные сшивать высокопрочные ткани, и станки для холодного и горячего прессования изделий. Ожидается, что предприятие, открытие которого запланировано на ноябрь 2022 года, создаст 155 рабочих мест для жителей городского округа.