Москва, 13 октября 2022, 19:08 — REGNUM Жители Херсонской области, которые решат переехать в другие российские регионы, получат помощь, заявил 13 октября в своём видеообращении вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Реагируя на обращение главы Херсонской области Владимира Сальдо с просьбой помочь обеспечить людей возможностью уехать из региона на фоне обстрелов со стороны ВСУ, вице-премьер сказал, что правительство решило организовать выезд людей в другие регионы.
Он добавил, что главам регионов будет дано поручение оказать помощь жителям Херсонщины и организовать их размещение в должных условиях.
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