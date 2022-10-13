Москва, 13 октября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Жители Херсонской области, которые решат переехать в другие российские регионы, получат помощь, заявил 13 октября в своём видеообращении вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Government.ru Вице-премьер России Марат Хуснуллин

Реагируя на обращение главы Херсонской области Владимира Сальдо с просьбой помочь обеспечить людей возможностью уехать из региона на фоне обстрелов со стороны ВСУ, вице-премьер сказал, что правительство решило организовать выезд людей в другие регионы.

Марат Хуснуллин «Мы будет полностью содействовать администрации Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах Российской Федерации. Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым. А тем, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечим жильё».

Он добавил, что главам регионов будет дано поручение оказать помощь жителям Херсонщины и организовать их размещение в должных условиях.