Подгорица, , 19:03 — REGNUM В декабре 2022 года должна закончится программа правительства Черногории по предоставлению гражданства за инвестиции. Программа стартовала в 2019 году и в 2021 году ее продлили еще на год. Еврокомиссия постоянно предупреждает о рисках и требует закрытия проекта, но пока власти Черногории не дают ответ о точном закрытии программы в декабре 2022 года.

Евро martaposemuckel

Было заявлено, что это было сделано, несмотря на ранее объявленное обязательство завершить программу в 2021 году и несмотря на рекомендации ЕК о скорейшем прекращении программы.

В период с января 2019 г. по май 2022 г. было подано 934 заявления (279 заявителей и 655 членов семей).

«Принято 409 заявлений, отклонено 3 заявления и рассмотрено 522 заявления (152 заявителя и 370 членов семьи). Всего в рамках программы с момента ее создания в январе 2019 года было выдано 333 паспорта Черногории. Более 70 процентов паспортов были выданы гражданам Российской Федерации. Эта программа сопряжена с такими рисками, как отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма, коррупция и проникновение организованной преступности, и должна быть остановлена», — заявили в Еврокомиссии.