Екатеринбург, , 19:00 — REGNUM Более половины жителей Екатеринбурга поддерживают отмену новогодних мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба портала SuperJob по итогам опроса, который проводился 10–12 октября.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как пишет Накануне. Ru, 51% горожан. принявших участие в опросе, высказались против увеселительных мероприятий. Из них 54% — женщины.

Кроме того, 60% опрошенных работодателей решили отказаться от новогодних корпоративов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Екатеринбурга Алексей Орлов отказался от новогодних корпоративов за счёт бюджета. На сэкономленные деньги планируется провести новогодние представления для детей мобилизованных и силовиков — участников спецоперации на территории б. УССР.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Екатеринбурга отказался от новогодних корпоративов