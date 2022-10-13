Саратов, , 18:58 — REGNUM В Саратове организована проверка по факту обнаружения трупа несовершеннолетней с ножевым ранением. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Кровь на ноже Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, вечером 13 октября в одной из квартир жилого дома по улице Батавина обнаружена несовершеннолетняя с ножевым ранением. От полученных травм малолетняя скончалась на месте.

Одновременно с прокуратурой проверку проводят следователи следственного управления СКР по Саратовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Бурятии больницу поступил 4-летний ребенок с колото-резаным ранением брюшной полости. По предварительным данным, ранение девочка получила, играя с кухонным ножом у себя дома.

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