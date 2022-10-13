Варшава, , 19:00 — REGNUM Польша примет участие в военных учениях НАТО по «ядерному сдерживанию», заявил 13 октября журналистам министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Шакал Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

С таким заявлением он выступил после встречи министров обороны стран — членов блока НАТО.

По его словам, «учения состоятся еще в этом месяце», а их «целью является ядерное сдерживание».

Также Блащак заявил, что эти манёвры страны НАТО проведут из-за опасений применения Россией своего ядерного оружия.

«Мы знаем, что [президент России Владимир] Путин применяет угрозы возможного использования ядерного оружия. Поэтому ответом Североатлантического альянса являются учения с использованием одного из многих козырей — наличия ядерного оружия. В основном речь идет о Соединенных Штатах», — сказал Блащак.

«В этих учениях также будет участвовать Польша с использованием неядерных средств, которые у нас есть», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения ядерных сил Steadfast Noon («Стойкий полдень») являются «обычными ежегодными учениями, обеспечивающими безопасное, эффективное сдерживание».

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