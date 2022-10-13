Рига, , 18:51 — REGNUM

Мигранты

Правозащитная организация Amnesty International (AI) обвинила Латвию в том, что она произвольно задерживает, подвергает пыткам и депортирует мигрантов, нуждающихся в защите. Об этом сообщило латвийское издание bb. lv.

В докладе организации подчеркивается, что мужчины, женщины и дети из Сирии, Ирака и других стран Африки и Ближнего Востока содержатся в неизвестных местах в лесных массивах на границе с Белоруссией и впоследствии незаконно и насильно депортируются в эту страну.

«Латвия поставила нуждающимся в защите ужасный ультиматум — либо согласиться на «добровольное» возвращение в страны происхождения, либо оставаться на границе, где им угрожают задержание, пытки и противоправная депортация. Все это не имеет ничего общего с охраной границы и вопиюще нарушает нормы международного права и Евросоюза», — подчеркнула представитель AI Юлия Духров.

Доклад составлен на основе многочисленных показаний мигрантов и собственного расследования. Amnesty International призвала Евросоюз заставить Латвию прекратить такую практику.