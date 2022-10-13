Нижний Новгород, 13 октября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Сразу в 15 учебных заведениях Нижегородской области сегодня, 13 октября, прошла эвакуация педагогов и учащихся.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Росгвардия

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По имеющейся информации, причиной тому стали поступившие на электронную почту нижегородских вузов, техникумов и училищ анонимные письма с угрозами о якобы готовящихся терактах.

Сотрудники Росгвардии, кинологи и саперы осматривают здания учебных заведений в поисках якобы заложенных взрывных устройств, о которых сообщили неизвестные злоумышленники.

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