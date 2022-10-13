Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Компанию Google в следующем году может ожидать суд по делу о цифровой рекламе, поскольку регулирующие органы ЕС недовольны медленными темпами переговоров об урегулировании, сообщает 13 октября Reuters.

Google Иван Шилов © ИА REGNUM

В июне прошлого года Европейская комиссия начала расследование в отношении рекламного бизнеса Google, подозревая, что американский техногигант получает несправедливое преимущество перед конкурентами и рекламодателями.

Компания, которой в рамках этого разбирательства грозит уже четвертый штраф в миллиард евро, пыталась урегулировать спор, однако комиссия была недовольная незначительными уступками. По словам одного из источников, разочарованный антимонопольный орган ЕС, скорее всего, выдвинет официальные обвинения в начале следующего года.

Напомним, за последнее десятилетие ЕС наложил на Google более $7,7 миллиардов антимонопольных штрафов.

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