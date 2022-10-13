Москва, , 19:30 — REGNUM В столичном кинотеатре «Пионер» 14 октября 2022 года пройдет специальный показ фильма «Сердце пармы» режиссёра Антона Мегердичева. Информация об этом опубликована в соцсетях кинотеатра.

«Сердце Пармы» Кадр со съёмок фильма

В рамках мероприятия будет организован показ кинокартины, после чего состоится автограф-сессия с Алексеем Ивановым — автором романа, легшего в основу фильма Мегердичева. Помимо этого, зрители смогут поучаствовать в обсуждении проекта с куратором публичной программы «Пионера» Сергеем Сдобновым и самим Ивановым.

Напомним, главные роли в «Сердце пармы» исполнили Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Виталий Кищенко и Дмитрий Куличков. Сюжет фильма построен вокруг пермского князя Михаила, правившего Пермью, Чердынью и окрестностями в конце XV века.

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