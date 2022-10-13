Москва, , 20:02 — REGNUM Россия осваивает новые направления и налаживает новые логистические маршруты в направлении Ирана и Туркестана. Ослабление рубля поможет российским экспортерам использовать имеющийся потенциал с наибольшей эффективностью. Об этом ИА REGNUM рассказал генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Железная дорога (сс)AndreiGarm

По мнению эксперта, ситуация с поворотом России на Восток двойственная.

«С одной стороны очевидно, что через страны Азии формируется большое количество новых логистических маршрутов. И это связано как с экспортом из России, так и с импортом. С другой понятно, что у ряда стран Средней Азии, например, у того же Казахстана, есть серьезная обеспокоенность по поводу выстраивания экономических и политических отношений с Россией. Тут стоит упомянуть про комплекс угроз, среди которых и возможные вторичные санкции, связанные с содействием России обходить наложенные США и ЕС ограничения, а также общая обеспокоенность ситуацией с [б. УССР]», — отметил он.

Собеседник считает, что потенциал у всего большого проекта расширения маршрутов на Восток очень большой.

Михаил Бурмистров «Ключевые направления по новым маршрутам, если мы говорим о железнодорожном сообщение — это, конечно, Дальний Восток. Что касается юга и направления в сторону Ирана и соседних с ним стран — у него очень большой потенциал. Надо сказать, что налаживание маршрутов в текущих условиях не выглядит простым. Потому, что для формирования новых маршрутов нужны привлекательные условия. А для их создания, в свою очередь, необходимы объемы. Сейчас российские логистические операторы находятся в процессе выстраивания этих отношений».

Говоря о сроках налаживания логистики, эксперт отметил, что «основные маршруты, в целом и в значительной мере уже построены».

«Финальное выстраивание будет осуществляться до конца 2022 года. По большому счету мы находимся в стадии близкой к завершению процесса. Сейчас речь идет о привлечении необходимых объемов, чтобы выстроить эффективные логистические схемы», — сказал он.

Эксперт отметил, что «важным фактором, который может оказать позитивное влияние на выстраивание этих схем — являться ослабление рубля».

«Это сделает российских экспортеров более конкурентоспособными. Нынешние проблемы некоторых маршрутов по ряду направлений связаны с тем, что при текущем курсе рубля экспортные поставки оказываются либо на грани рентабельности, либо убыточными», — резюмировал Михаил Бурмистров.

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