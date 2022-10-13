Москва, 13 октября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. До окончания приема заявок на соискание высшей награды для творческого и креативного сообщества Russian Creative Awards (Российская национальная премия в сфере креативных индустрий) осталось три дня. Лидеры креативных индустрий могут заявить на конкурс свои проекты вплоть до 16 октября. Сделать это можно на официальном сайте награды rc-awards.ru.

Людмила Лис, ИА REGNUM Музей современного искусства

Новшеством премии 2022 года стало то, что теперь подать заявку и номинировать проект может каждый — не только творческие объединения, профессиональные гильдии и организации, но и физические лица.

«У лидеров креативных индустрий есть возможность заявить о себе, представить свои проекты и побороться за победу. Как правило, пик заявочной кампании приходится именно на этот период. Итоги подводить пока рано, но уже можно сказать, что по сравнению с прошлым годом количество региональных проектов, поданных на конкурс, увеличилось. Они охватывают все 16 креативных индустрий — от моды и дизайна до образования, IT и компьютерной графики. Представлены также и проекты, находящиеся на стыке направлений, кросс-индустриальные. Их тоже стало больше», — рассказала руководитель Роскультцентра, директор форума «Российская креативная неделя» и Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Марина Абрамова .

Премия присуждается во второй раз. Экспертный совет будет оценивать заявки вплоть до 3 ноября. Лучшие проекты войдут в шорт-лист из 50 позиций (по пять в каждой номинации). Оцениваться будут достижения номинантов, масштаб и охват креативных кампаний, а также их информационная открытость.

После этого на протяжении двух недель, с 10 по 24 ноября, будет проходить голосование членов жюри. Им предстоит определить наиболее выдающихся лидеров и профессионалов креативной отрасли России по 10 номинациям:

● «Человек года»,

● «Меценат года»,

● «Открытие года»,

● «Цифровой проект»,

● «Образовательный проект»,

● «Креативное пространство года»,

● «Событие года»,

● «Культурный код»,

● «Креативный регион»,

● «Креативный социальный проект».

Имена лучших станут известны 1 декабря. Как и в прошлом году, церемония награждения пройдет в московском концертном зале «Зарядье», который превратится в Пантеон для новых героев креативных индустрий. Специально для нее известный российский композитор Петр Айду написал эксклюзивное либретто, а само действо будет представлять собой мультижанровое произведение, в котором прошлое встречается с настоящим. Все номинации, презентации проектов и вручение наград будут облачены в форму современной оперы. Постановкой занимается режиссер Юрий Квятковский.

Russian Creative Awards — это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Идея о ее запуске появилась на первой «Российской креативной неделе», крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, и была учреждена по инициативе первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. Организаторами выступают дирекция «Российской креативной недели», АНО «Креативная экономика» и ФГБУ «Роскультцентр».