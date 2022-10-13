Ульяновск, , 18:51 — REGNUM За последний месяц пять российских компаний изъявили желание развернуть новые производства в Ульяновской области. Общая сумма инвестиций составит порядка 700 млн рублей, появится не менее 300 рабочих мест, сообщил 13 октября губернатор области Алексей Русских.

Алексей Русских. Губернатор Ульяновской области Иван Шилов © ИА REGNUM

В Ульяновской области с одной из таких компаний сегодня подписано соглашение. Новое предприятие, нацеленное на импортозамещение, планируют открыть в сфере перерабатывающей промышленности на базе подготовленного производственного корпуса до середины 2023 года.

«Мы работаем над новыми контурами инвестиционной политики Ульяновской области, и большое внимание уделяем российским инвесторам. Продолжаем работать как с крупными, так и с небольшими компаниями. Ключевой задачей остается улучшение инвестклимата в регионе», — подчеркнул Русских.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом объем инвестиций в основной капитал вырос на 28,5% и достиг 43 152,9 млн рублей.

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