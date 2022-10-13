Ульяновск, 13 октября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. За последний месяц пять российских компаний изъявили желание развернуть новые производства в Ульяновской области. Общая сумма инвестиций составит порядка 700 млн рублей, появится не менее 300 рабочих мест, сообщил 13 октября губернатор области Алексей Русских.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Русских. Губернатор Ульяновской области

В Ульяновской области с одной из таких компаний сегодня подписано соглашение. Новое предприятие, нацеленное на импортозамещение, планируют открыть в сфере перерабатывающей промышленности на базе подготовленного производственного корпуса до середины 2023 года.

«Мы работаем над новыми контурами инвестиционной политики Ульяновской области, и большое внимание уделяем российским инвесторам. Продолжаем работать как с крупными, так и с небольшими компаниями. Ключевой задачей остается улучшение инвестклимата в регионе», — подчеркнул Русских.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом объем инвестиций в основной капитал вырос на 28,5% и достиг 43 152,9 млн рублей.

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