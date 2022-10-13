Таллин, 13 октября, 2022, 18:41 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Образованные и обеспеченные граждане России вынуждены уезжать из Эстонии из-за проблем с видом на жительство. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на конкретную историю.

Так, семья Антонюк переехала в Эстонию из России еще в 2014 году. Тогда, сообщает издание, открыв свой бизнес и купив здесь недвижимость, семья не могла себе и представить, что спустя восемь лет проживания в Таллине, придется вновь уехать, только уже не по своей воле.

«В почтовом ящике лежало письмо от банка, что он закрывает корпоративный счет, потому что российские паспорта учредителей компании представляют для банка угрозу. То есть технически у нас пропала возможность внести деньги в капитал, активно строить и развивать фирму», — рассказывает глава семейства Андрей.

По его словам, он отправил запрос в полицию и получил ответ, что на данный момент он не сможет получить вид на жительство, «нет смысла даже подавать документы, более того, визу они тоже не продлят».

Сейчас семья Антонюк получила отказ в предоставлении вида на жительство в связи с введенными ограничениями против российских граждан на территории Эстонии.

Как сообщает СМИ, у Андрея в Эстонии зарегистрирована фирма по разработке программного обеспечения. Кроме того, с 2019 года вместе со своей супругой-художницей Анной они занялись производством и продажей открыток. За три года открыточный бизнес развился до серьезного уровня. На сегодняшний день с компанией работает порядка 30 авторов, живущих в разных странах. Всего в арсенале семьи порядка 500 разных открыток.

«Если посмотреть статистику продаж, то порядка 40% это будет Германия, еще процентов 40 — это Франция, Нидерланды, Италия и другие страны старой Европы. Оставшиеся 20% — это весь остальной мир, включая Эстонию», — поведал Андрей.

После 24 февраля 2022 Андрей и Анна начали продавать открытки в поддержку б. УССР. Но и это не помогло в защите статуса семьи в Эстонии. Семейная пара уже начала готовиться к переезду в другую страну Евросоюза.

«Конечно, печальное событие, поскольку за эти годы я безусловно влюбилась в Эстонию, считала ее своим домом искренне. Мне хотелось здесь жить развиваться», — говорит Анна. Она добавила: «Какое-то время было тяжело воспринимать. Но потом мы поняли, что это такое очередное приключение в нашей жизни».

По утверждению СМИ, семья Антонюк смотрит в будущее с оптимизмом. Отсюда планируют переехать в южную Европу и продолжить развивать открыточную деятельность. Они верят, что когда-нибудь смогут вернуться в Эстонию, уверяют журналисты.