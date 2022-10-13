Киев, , 18:41 — REGNUM Правительство Польши передало киевскому режиму 150 терминалов спутниковой связи Starlink, сообщил 13 октября министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Польша и б. УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, оборудование уже доставлено в Харьковскую область.

«150 терминалов Starlink уже в Харьковской области. Пока мобильные операторы и интернет-провайдеры отстраивают базовую телеком-инфраструктуру, Starlink позволяет наладить резервную связь… Кстати, эти Starlink… передало польское правительство», — написал Федоров.

Напомним, систему спутниковой связи Starlink боевики ВСУ активно используют для координации своих действий и управления войсками.

Несколько дней назад в Киеве заявили о масштабном и продолжительном сбое в работе Starlink на территории бывшей УССР.

Причины нарушения работы Starlink до сих пор точно не установлены.

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