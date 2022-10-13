Киев заявил о получении 150 терминалов связи Starlink от Польши
Киев, 13 октября, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Правительство Польши передало киевскому режиму 150 терминалов спутниковой связи Starlink, сообщил 13 октября министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
По его словам, оборудование уже доставлено в Харьковскую область.
«150 терминалов Starlink уже в Харьковской области. Пока мобильные операторы и интернет-провайдеры отстраивают базовую телеком-инфраструктуру, Starlink позволяет наладить резервную связь… Кстати, эти Starlink… передало польское правительство», — написал Федоров.
Напомним, систему спутниковой связи Starlink боевики ВСУ активно используют для координации своих действий и управления войсками.
Несколько дней назад в Киеве заявили о масштабном и продолжительном сбое в работе Starlink на территории бывшей УССР.
Причины нарушения работы Starlink до сих пор точно не установлены.