Подгорица, 13 октября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Европейская комиссия заявила, что черногорская программа «экономического гражданства» сопряжена с такими рисками, как отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма, коррупция и проникновение организованной преступности. Об этом говорится в очередном годовом отчете Европейской комиссии (ЕК) по Черногории.

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Как говорится в отчете, в декабре 2021 года Черногория решила продлить срок действия своей программы гражданства для инвесторов (программа особых инвестиций и особого значения для промышленности и экономических интересов Черногории) еще на 12 месяцев до декабря 2022 года.

Было заявлено, что это было сделано, несмотря на ранее объявленное обязательство завершить программу в 2021 году и несмотря на рекомендации Еврокомиссии о скорейшем прекращении программы.