София, 13 октября 2022, 18:37 — REGNUM Министерство обороны Болгарии рассматривает возможность привлечения дополнительных средств для модернизации системы противовоздушной обороны. Об этом 13 октября сообщает БТВ.
По словам действующего главы болгарского военного ведомства Димитра Стоянова, на сегодняшний день «возникла насущная потребность» в осуществлении реформы сил ПВО.
Общая стоимость проекта не уточняется. По мнению независимых экспертов, речь может идти о сотнях миллионов долларов.
При этом накануне, 12 октября, министр экономики Болгарии Никола Стоянов отметил, что болгарское государство «располагает всеми необходимыми ресурсами для самого активного участия в создании совершенной европейской системы ПВО».
Читайте ранее в этом сюжете: Болгария объявила, что будет торговать летальным оружием