София, , 18:37 — REGNUM Министерство обороны Болгарии рассматривает возможность привлечения дополнительных средств для модернизации системы противовоздушной обороны. Об этом 13 октября сообщает БТВ.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

По словам действующего главы болгарского военного ведомства Димитра Стоянова, на сегодняшний день «возникла насущная потребность» в осуществлении реформы сил ПВО.

Димитр Стоянов «Необходимо как можно быстрее модифицировать имеющиеся у нас технологии под самые современные стандарты НАТО».

Общая стоимость проекта не уточняется. По мнению независимых экспертов, речь может идти о сотнях миллионов долларов.

При этом накануне, 12 октября, министр экономики Болгарии Никола Стоянов отметил, что болгарское государство «располагает всеми необходимыми ресурсами для самого активного участия в создании совершенной европейской системы ПВО».

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