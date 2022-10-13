София, 13 октября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Министерство обороны Болгарии рассматривает возможность привлечения дополнительных средств для модернизации системы противовоздушной обороны. Об этом 13 октября сообщает БТВ.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

По словам действующего главы болгарского военного ведомства Димитра Стоянова, на сегодняшний день «возникла насущная потребность» в осуществлении реформы сил ПВО.

Димитр Стоянов «Необходимо как можно быстрее модифицировать имеющиеся у нас технологии под самые современные стандарты НАТО».

Общая стоимость проекта не уточняется. По мнению независимых экспертов, речь может идти о сотнях миллионов долларов.

При этом накануне, 12 октября, министр экономики Болгарии Никола Стоянов отметил, что болгарское государство «располагает всеми необходимыми ресурсами для самого активного участия в создании совершенной европейской системы ПВО».