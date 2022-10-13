Курган, 13 октября, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В ходе проверки соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО «Восток-Центр» выявлено, что коммунальная организация с мая по август 2022 года не выплатила более 30 сотрудникам заработную плату в размере семи миллионов рублей.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»). В ведомстве напоминают, что максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам внепланового объезда нескольких дворов Кургана губернатор Вадим Шумков раскритиковал управляющие компании и уволил начальника Государственной жилищной инспекции по Курганской области.