Страсбург, Франция, , 18:30 — REGNUM Террористическим объявила ПАСЕ «режим президента России Владимира Путина». За соответствующую резолюцию проголосовали большинство присутствовавших на сессии ассамблеи — 99 делегатов (всего делегатов 306).

Алексей Гончаренко в ПАСЕ Цитата из видео на YouTube

Эта антироссийская резолюция считается принятой, поскольку большинство присутствующих согласились с ней. Воздержался один присутствующий в зале делегат.

Пособниками терроризма ПАСЕ объявила все российское политические партии, одобрившие начало спецоперации ВС РФ на территории б. УССР.

Россия объявляется этим документом незаконно участвующей в Совете Безопасности ООН. Также авторы этого сочинения призвали к международному трибуналу и к срочной поставке бандеровской армии систем ПВО.

Авторы настаивают на том, чтобы из России на территорию б. УССР были возвращены все беженцы, «насильно» вывезенные в РФ.

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