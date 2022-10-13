Дубай, ОАЭ, 13 октября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Аналитики агентства Skolkovo Realty рассказали о резком росте спроса на недвижимость в Дубае (ОАЭ) среди москвичей в сентябре 2022 года. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на данные агенства.

Roman Logov Дубай

Спрос на жилье в Дубае среди жителей столицы по итогам сентября вырос на 112,8% по сравнению с августом 2022 года. Отмечается, что интерес жителей столицы в первом месяце осени нынешнего года оказался на 368,17% выше, чем за аналогичный период в 2021 году. Помимо этого, с начала 2022 года общее число запросов на покупку жилья в Дубае со стороны москвичей выросло почти в три раза по сравнению с прошлым годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рынку недвижимости РФ предсказали сильное падение в ближайшие полгода. По словам президента Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области Алексея Головченко, снижение цен уже началось из-за сокращения доходов населения, массового отъезда граждан из страны и частичной мобилизации.