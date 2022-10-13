Таллин, 13 октября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Руководители парламента Эстонии и депутаты в четверг, 13 октября, встречаются с делегацией Верховной рады и Житомирской области, которые находятся с визитом в прибалтийской республике.

Верховная Рада

Как сообщила канцелярия парламента, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы поддержки официального киева в противостоянии России, ситуация в б. УССР и возможности Эстонии по оказанию ей помощи в послевоенном восстановлении.

У делегации верховной рады также запланированы встречи с членами правительства Эстонии, предпринимателями и властями Таллина, а также знакомство с деятельностью Школы свободы (так в столице Эстонии называют созданную в течение лета 2022 года школу на мове).

В состав делегации из Киева вошли 18 человек.