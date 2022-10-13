Суджанский район, Курская область, 13 октября, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Националисты киевского режима 13 октября обстреляли село Гуево вКурской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Александр Погожев ИА REGNUM Осколок снаряда

Пострадавших среди населения нет, однако осколками повреждено здание местного Дома культуры. В учреждении выбиты стёкла, осколками посекло фасад.

«Было зафиксировано пять прилётов», — уточнил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, от обстрелов ВСУ 13 октября повреждена подстанция в посёлке Тёткино.