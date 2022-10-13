Вашингтон, 13 октября 2022, 18:32 — REGNUM Гражданин США, принимавший участие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, умер от полученных в Донбассе ранений, сообщает 13 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепа.
Госдепартамент воздержался от уточнения подробностей его гибели «из интересов защиты частной информации семьи».
При этом издание The Washington Post, ссылаясь на родственников погибшего, сообщает, что 34-летний «бывший пехотинец армии США» Дейн Патридж, уроженец штата Айдахо, получил ранения 3 октября в районе Северодонецка (ЛНР).
Наёмник нашёл свою смерть после 10 октября, умерев от полученных ранений.
По утверждению Washington Post, Патридж в 2007–2009 годах проходил военную службу в Ираке.
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