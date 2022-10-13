Вашингтон, 13 октября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Гражданин США, принимавший участие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, умер от полученных в Донбассе ранений, сообщает 13 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепа.

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Госдепартамент воздержался от уточнения подробностей его гибели «из интересов защиты частной информации семьи».

При этом издание The Washington Post, ссылаясь на родственников погибшего, сообщает, что 34-летний «бывший пехотинец армии США» Дейн Патридж, уроженец штата Айдахо, получил ранения 3 октября в районе Северодонецка (ЛНР).

Наёмник нашёл свою смерть после 10 октября, умерев от полученных ранений.

По утверждению Washington Post, Патридж в 2007–2009 годах проходил военную службу в Ираке.