Вашингтон, 13 октября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Американский военный погиб на территории б. УССР, сообщает 13 октября Washington Post со ссылкой на информацию госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Речь идет о 34-летнем пехотинце Дейне Партридже из штата Айдахо. Отмечается, что 3 октября он получил критические травмы шеи и головного мозга в Луганске. Военный так и не пришел в сознание перед смертью.

Известно, что Партридж является ветераном США, отслужившим в Ираке 15 месяцев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что появляется всё больше информации о том, что военные из Соединённых Штатов и Европы постоянно работают на территории б. УССР.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также указал на всё большую вовлечённость США и Европы в конфликт на территории б. УССР на стороне киевского режима. По его словам, это и непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, и обучение персонала ВСУ на территории стран НАТО, и предоставление разведданных, спутниковых снимков в реальном времени вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций киевских боевиков, а также приказы «нанести поражение» России «на поле боя».