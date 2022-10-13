Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 октября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Депутаты Переславской городской Думы единогласно не поддержали новую структуру местной власти, которая предполагает оптимизацию муниципальных служащих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат гордумы Евгений Работников.

Переславская городская дума

Ранее ИА REGNUM сообщало, что и. о. главы городского округа Переславль-Залесский Александр Тарасенков внёс проект решения о новой структуре администрации. Документ предусматривал сокращение сотрудников подведомственных учреждений. В четверг, 13 октября, в Переславле прошло внеочередное заседание думы, на котором депутаты рассмотрели инициативу. По его итогам ни один депутат не поддержал проект.

«Считаю сегодняшнее решение Думы правильным. Проект решения, который предоставил исполняющий обязанности главы городского округа Переславль-Залесский — сырой. Куда торопятся — непонятно! Единогласное решение депутатов это тому подтверждение», — сказал депутат Евгений Работников.

Более того, депутаты в целом являются противниками оптимизации Переславской администрации. Они вспоминают опыт города и района. Тогда число сотрудников администрации сильно сократилось, и это сказалось на качестве работы властей — у жителей возникают трудности с записью к специалистам.