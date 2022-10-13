Белгород, , 18:15 — REGNUM Эксперты не выявили нарушений основных конструкций в повреждённом при обстреле 13 октября многоквартирном доме в Белгороде. Демонтажные работы затронут перекрытие на 16 этаже, сообщили журналистам заместитель губернатора области Константин Полежаев.

Повреждённый дом Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Специалисты провели обследование здания, готовится экспертное заключение по техническому состоянию дома. Повреждён технический этаж и перекрытие квартиры на 16 этаже. По поручению властей, проектный институт в течение суток подготовит документацию на демонтажные работы, а затем строители займутся разбором повреждённой конструкции. По оценке Константина Полежаева, на это уйдёт два-три дня.

«После этого можно будет безопасно вернуть людей в квартиры без всякого риска. Безопасность в приоритете. Сейчас совместно с мэрией мы обеспечиваем доступ в квартиры для того, чтобы люди могли взять ценные вещи. Тепло и электроэнергия в дом поданы, каких-то проблем с сетями нет», — сказал замгубернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, жильцов дома частично разместили в гостинице, некоторые собственники уехали на время к родственникам.

Читайте развитие сюжета: Очередной американский наёмник нашёл свою смерть в Донбассе — CNN