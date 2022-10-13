Токио, 13 октября 2022, 18:12 — REGNUM Медвежьей услугой назвали в Японии «признание» Киевом японскими четырёх Курильский островов, сообщает 13 октября Yahoo News Japan.
Комментируя указ Владимира Зеленского от 7 октября о признании южных Курил территорией Японии, якобы оккупированной Россией, глава партии «Возрождение Японии» Мунэо Судзуки сказал: «Спасибо за медвежью услугу».
Японский политик указал киевскому руководству на то, что тема южных Курил касается только двух стран — России и Японии. Теперь же возник повод для проявления со стороны Москвы претензий, так что слова Зеленского его партия считает «провокацией».
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