Токио, 13 октября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Медвежьей услугой назвали в Японии «признание» Киевом японскими четырёх Курильский островов, сообщает 13 октября Yahoo News Japan.

Официальное интернет-представительство президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский

Комментируя указ Владимира Зеленского от 7 октября о признании южных Курил территорией Японии, якобы оккупированной Россией, глава партии «Возрождение Японии» Мунэо Судзуки сказал: «Спасибо за медвежью услугу».

Японский политик указал киевскому руководству на то, что тема южных Курил касается только двух стран — России и Японии. Теперь же возник повод для проявления со стороны Москвы претензий, так что слова Зеленского его партия считает «провокацией».