13 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Василий Иванов, Игорь Свирин, , 22:13 — REGNUM

«Я русский композитор, и моя Родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка — это плод моего характера, и поэтому это русская музыка». Из письма Сергея Рахманинова к Надежде фон Мекк.

В Большом зале Московской консерватории исполнили произведения двух русских гениев мировой музыки — Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. Концерт был приурочен к грядущему 150-летию со дня рождения Рахманинова, юбилей которого страна будет отмечать в 2023 году. На вечере исполнили грандиозный Третий фортепианный концерт Рахманинова и «монументальный гимн жизни», музыкальный символ России — Первый фортепианный концерт Чайковского. Произведения исполняли Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Солировали Елена Дроздова и Александр Лубянцев. О переплетении судеб великих музыкантов рассказал меценат и волонтер культуры Денис фон Мекк (прямой потомок семей фон Мекк, Чайковских).

Вход в Большой зал Московской консерватории Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед началом концерта Василий Иванов © ИА REGNUM

Живу вижу Василий Иванов © ИА REGNUM

В зрительном зале Василий Иванов © ИА REGNUM

Судьба связала «самого известного русского композитора» Петра Ильича Чайковского и «самого русского композитора» Сергея Васильевича Рахманинова, тогда еще просто Сережи, во время его учебы в Московской консерватории. Имеющий возможность слышать, как играет мальчик, Чайковский предсказал ему великое будущее и в последствии помогал молодому композитору издавать и публично исполнять его сочинения. Даже ходил в Большой театр на репетиции «Алеко» — первой оперы Рахманинова, его выпускной работы в консерватории.

В свою очередь, начинающий композитор отвечал ему взаимностью. Рахманинов боготворил Чайковского, и это отношение оставалось неизменным на протяжении всей его жизни. Стоит добавить исключительную роль Петра Ильича в формировании художественного мировоззрения музыкальной молодежи. Его заветы жили в классах С. И. Танеева, А. С. Аренского, М. М. Ипполитова-Иванова. Благодаря ему в Московской консерватории был высокий профессиональный уровень теоретического образования учащихся специальных и исполнительских классов.

Выступление Дениса Андреевича фон Мекка Василий Иванов © ИА REGNUM

Денис Андреевич фон Мекк Василий Иванов © ИА REGNUM

Вот как вспоминали слова Рахманинова познакомившиеся с ним уже в 30-е годы в США А. и Ж. Торпы: «Он вдруг подсел к фортепиано и, начав что-то наигрывать, перешёл скоро на «Евгения Онегина», эту оперу Чайковского он, очевидно, очень любил. Больше часа играл он разные отрывки из оперы, всё время подпевая себе и повторяя любимые места. Потом, внезапно остановившись, он поднял голову и сказал: «Когда я был в Москве с Чайковским, я думал о нём как о божестве. Я и теперь думаю так же».

Первые аккорды Василий Иванов © ИА REGNUM

Дирижер Дмитрий Лузин Василий Иванов © ИА REGNUM

Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края Василий Иванов © ИА REGNUM

Александр Лубянцев Василий Иванов © ИА REGNUM На концерте Василий Иванов © ИА REGNUM

Александр Лубянцев и Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края Василий Иванов © ИА REGNUM

Музыканты симфонического оркестра Василий Иванов © ИА REGNUM

Все внимание на дирижера Василий Иванов © ИА REGNUM

На концерте Василий Иванов © ИА REGNUM

Дирижер Дмитрий Лузин Василий Иванов © ИА REGNUM

Третий фортепианный концерт был впервые исполнен 28 ноября 1909 г. автором с Нью-Йоркским симфоническим оркестром под управлением Вальтера Дамроша в ходе турне Рахманинова по Соединенным Штатам Америки. Премьера концерта в России состоялась в апреле 1910 года.

Произведение представляет собой вершину рахманиновского творчества второй половины 1900-х годов. Концерт завершает и в известном смысле подытоживает эту сложную полосу творческих исканий композитора. В то же время концерт свободен от тех недостатков, которые в большей или меньшей степени были свойственны предшествовавшим ему крупным произведениям других жанров. Рахманинов преодолевает в нем известную рыхлость формы, чрезмерное многословие и обилие повторов, ощущающиеся порой во Второй симфонии, надуманную философичность замысла и театрально-приподнятый, велеречивый пафос некоторых эпизодов фортепианной сонаты.

Антракт Василий Иванов © ИА REGNUM

Антракт Василий Иванов © ИА REGNUM Антракт Василий Иванов © ИА REGNUM

Он также славится уровнем требований, предъявляемых к исполнителю, и имеет репутацию одного из самых технически сложных концертов классического фортепианного репертуара. Известный музыкальный критик Асафьев считал, что начиная именно с Третьего концерта происходит окончательное формирование «титанического стиля рахманиновской фортепианности». Одним из таких музыкантов, безусловно, является лауреат многочисленных конкурсов и гран-при, отличающийся необычными и яркими интерпретациями — пианист Александр Лубянцев.

Солистка Елена Дроздова Василий Иванов © ИА REGNUM

В ожидании жеста дирижера Василий Иванов © ИА REGNUM

В ожидании жеста дирижера Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского считается одним из самых известных произведений композитора. Концерт создавался зимой 1874 ― 1875 годов. Первоначально композитор посвятил произведение Николаю Рубинштейну, который должен был стать его первым исполнителем. На Рождество 1874 года Чайковский представил законченный, но ещё не оркестрованный концерт Рубинштейну, однако тот отозвался о сочинении весьма недоброжелательно, сказав, что оно «никуда не годится». Уязвлённый Чайковский отказался что-либо в нём менять (лишь через несколько лет он создаст его новую редакцию) и снял посвящение Рубинштейну. По совету пианиста Карла Клиндворта композитор отправил рукопись концерта Гансу фон Бюлову, ученику Ференца Листа, который с радостью согласился его исполнить.

Второе отделение концерта Василий Иванов © ИА REGNUM

Звучит Концерт для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского Василий Иванов © ИА REGNUM

Звучит Концерт для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт впервые был блестяще исполнен в октябре 1875 года Гансом фон Бюловым в Бостоне.

Позже концерт стал часто исполняться на конкурсе им. Чайковского. Пианисты, прошедшие в финальный тур конкурса, должны исполнять Первый или Второй концерты композитора.

Звучит Концерт для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского Василий Иванов © ИА REGNUM

Звучит Концерт для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского Василий Иванов © ИА REGNUM

Форте! Василий Иванов © ИА REGNUM

В Большом зале Московской консерватории концерт прозвучал в исполнении яркой пианистки, лауреата пяти международных конкурсов, в том числе Конкурса Ф. Листа в Венгрии, — Елены Дроздовой.