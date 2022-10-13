Москва, , 18:21 — REGNUM Популярная российская певица Слава (Анастасия Сланевская) прокомментировала возможность своего отъезда из страны. Соответствующую публикацию артистка разместила в личном микроблоге.

Певица Слава Кадр из интервью для Алёны Жигаловой

«Я всегда буду со своей страной, при любых обстоятельствах, самых страшных и тяжелых. Я люблю свою родину и никогда ее не брошу», — высказалась Слава. Исполнительница также осудила своих коллег, которые после отъезда из России стали выступать с критикой страны.

Напомним, 23 сентября 2022 года Слава выпустила новый сингл под названием «Зачем ты врешь?». Ожидается, что работа войдет в будущий альбом певицы.

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