Москва, 13 октября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Популярная российская певица Слава (Анастасия Сланевская) прокомментировала возможность своего отъезда из страны. Соответствующую публикацию артистка разместила в личном микроблоге.

Кадр из интервью для Алёны Жигаловой Певица Слава

«Я всегда буду со своей страной, при любых обстоятельствах, самых страшных и тяжелых. Я люблю свою родину и никогда ее не брошу», — высказалась Слава. Исполнительница также осудила своих коллег, которые после отъезда из России стали выступать с критикой страны.

Напомним, 23 сентября 2022 года Слава выпустила новый сингл под названием «Зачем ты врешь?». Ожидается, что работа войдет в будущий альбом певицы.