Таллин, 13 октября, 2022, 18:05 — ИА Регнум.

Mchs.gov.ru Пожар

За первые девять месяцев 2022 года главными причинами пожаров в 60 домах северо-восточной Эстонии были неосторожное курение, неправильное использование систем отопления и неисправность электрооборудования. Об этом сообщил Спасательный департамент.

Отмечается, что в результате пожаров погибли 7 человек, общее число погибших в Эстонии достигло 29 человек. Городами с наибольшим количеством пожаров в регионе являются Нарва и Кохтла-Ярве, в которых также проживает наибольшее количество населения. С начала года по конец сентября в регионе произошло 34 пожара в многоквартирных домах, 15 — в отдельно стоящих домах и 12 — в хозяйственных постройках.

Спасатели отметили, что наблюдается тенденция к снижению пожаров в жилых домах северо-восточной Эстонии. В 2019 году за первые девять месяцев в регионе произошло 119 таких пожаров, по сравнению с 76 в 2021 году и 60 в 2022 году.