Саранск, , 18:03 — REGNUM Системе холодного водоснабжения и водоотведения Саранска требуется модернизация. Перспективы реализации проекта обсуждали в рамках встречи зампред ВЭБ. РФ Олег Говорун и глава Мордовии Артем Здунов, сообщает пресс-служба правительства республики.

В пункте водоснабжения Алексей Колчин © ИА REGNUM

В частности, обсуждалась возможность решения этой проблемы за счет заключения концессионного соглашения. Обновление инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Саранске позволит снизить число аварийных ситуаций на сетях и повысить оперативность устранения аварийных ситуаций.

В настоящее время общая протяженность сетей водоснабжения составляет 577 км, из них в замене нуждаются около 40%, протяженность сетей водоотведения — 397 км, из них нуждаются в замене более 60%.

ИА REGNUM, по итогам 2021 года на коммунальных сетях в Мордовии произошло 598 аварий. Средний показатель изношенности сетей в республике достигает 60%, отмечал ранее глава региона.

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