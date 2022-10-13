Вашингтон, 13 октября 2022, 18:39 — REGNUM США планируют почти в два раза увеличить количество рабочих виз для иностранных рабочих в секторах сельского хозяйства, обслуживания, озеленения и обработки морепродуктов. Это делается в связи с сезонной нехваткой кадров среди самих американцев, сообщает 13 октября Bloomberg со ссылкой на заявление министерства внутренней безопасности
Согласно заявлению, до конца этого года администрация президента США Джо Байдена дополнительно оформит еще 64 716 виз категории H-2B. Напомним, что ежегодная квота на рабочие визы в США составляет 66 тысяч, однако в 2022 году она была уже исчерпана.
Министерство «действует оперативно, пытаясь удовлетворить потребности работодателей в дополнительных сезонных работниках», объяснет агентство.
Отмечается, что 20 тыс. виз H-2B получат жители Центральной Америки, включая Гондурас, Сальвадор, Гватемалу и Гаити.