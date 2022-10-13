Вашингтон, 13 октября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. США планируют почти в два раза увеличить количество рабочих виз для иностранных рабочих в секторах сельского хозяйства, обслуживания, озеленения и обработки морепродуктов. Это делается в связи с сезонной нехваткой кадров среди самих американцев, сообщает 13 октября Bloomberg со ссылкой на заявление министерства внутренней безопасности

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Согласно заявлению, до конца этого года администрация президента США Джо Байдена дополнительно оформит еще 64 716 виз категории H-2B. Напомним, что ежегодная квота на рабочие визы в США составляет 66 тысяч, однако в 2022 году она была уже исчерпана.

Министерство «действует оперативно, пытаясь удовлетворить потребности работодателей в дополнительных сезонных работниках», объяснет агентство.

Отмечается, что 20 тыс. виз H-2B получат жители Центральной Америки, включая Гондурас, Сальвадор, Гватемалу и Гаити.